Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti. Peki Galatasaray UEFA Şampiyonlar ligi muhtemel rakipleri kim?

İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.

1. TORBA

Liverpoool,

Manchester City,

Chelsea,

Barcelona,

Juventus,

Bayern Münih,

PSG,

Zenit

2. TORBA

Tottenham,

Real Madrid,

Atletico Madrid,

Borussia Dortmund,

Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk

Benfica

3. TORBA

Lyon,

Bayer Leverkusen,

RB Salzburg,

Valencia,

Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova,

Genk,

Galatasaray,

RB Leipzig,

4. TORBA

Atalanta,

Lille