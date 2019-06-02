Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri kim oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti. Peki Galatasaray UEFA Şampiyonlar ligi muhtemel rakipleri kim? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri Lokomotiv Moskova, Genk,RB Leipzig mi?02 Haziran 2019 Pazar 08:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti. Peki Galatasaray UEFA Şampiyonlar ligi muhtemel rakipleri kim?
İspanya, İngiltere, Almanya'nın grup aşamasındaki takımları tamamen belli oldu. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken, sadece Leipzig UEFA puanıyla sarı kırmızılılar ile aynı torbada olması bekleniyor.
1. TORBA
Liverpoool,
Manchester City,
Chelsea,
Barcelona,
Juventus,
Bayern Münih,
PSG,
Zenit
2. TORBA
Tottenham,
Real Madrid,
Atletico Madrid,
Borussia Dortmund,
Napoli
2 VEYA 3. TORBA
Shakhtar Donetsk
Benfica
3. TORBA
Lyon,
Bayer Leverkusen,
RB Salzburg,
Valencia,
Inter
3 VEYA 4. TORBA
Lokomotiv Moskova,
Genk,
Galatasaray,
RB Leipzig,
4. TORBA
Atalanta,
Lille
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