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Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

07 Temmuz 2019 Pazar 09:27
Galatasaray, Turgay Şeren'i andı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.

Anma mesajında, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:27
  1. A Milli Takım
  2. Berlin panteri
  3. Futbol
  4. Galatasaray Kulübü
  5. Turgay Şeren

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