Galatasaray eski yıldızı Semih Kaya'yı kiraladı
Galatasaray, Sparta Prag'da forma giyen eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı18 Ocak 2019 Cuma 17:03
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımın, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı, yönetimin ise resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapacağı belirtildi. İstanbul'da bulunan Semih Kaya'nın, sağlık kontrolünün ardından takıma katılacağı öğrenildi.
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