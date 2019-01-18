Galatasaray eski yıldızı Semih Kaya'yı kiraladı Galatasaray, Sparta Prag'da forma giyen eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımın, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı, yönetimin ise resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapacağı belirtildi. İstanbul'da bulunan Semih Kaya'nın, sağlık kontrolünün ardından takıma katılacağı öğrenildi.

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