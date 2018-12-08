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Galatasaray teknik ekibi 3 haftadır toplantılara katılmıyor!

Galatasaray teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantılarına katılmıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:32
Galatasaray teknik ekibi 3 haftadır toplantılara katılmıyor!

Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray’da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı.

Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Levent Şahin, hafta içindeki kupa maçının basın toplantısına ise katıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:32
  1. Rize
  2. Konya
  3. Galatasaray

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