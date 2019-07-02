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Galatasaray taraftarı Ozan Kabak'ı yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni sezonda Schalke 04 forması giyecek. Yeni takımı ile ilk idmanına çıkan genç yıldızı Galatasaraylı taraftarlar yalnız bırakmadı.

02 Temmuz 2019 Salı 07:25
Galatasaray taraftarı Ozan Kabak'ı yalnız bırakmadı

Milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi

Bundesliga takımlarından Stuttgart'tan ayrılarak bir başka Alman ekibi Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Genç futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 07:25
  1. ozan kabak
  2. Galatasaray
  3. Schalke 04

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