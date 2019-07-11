0553 313 94 23

Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti

Galatasaray’da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin dava öncesi çok sayıda taraftar adliyeye akın etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
Galatasaray taraftarı kritik dava öncesi adliyeye akın etti

Galatasaray’da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin dava öncesi çok sayıda taraftar adliyeye akın etti. Adliye önünde pankartlar açan taraftarlar mevcut yönetim lehine sloganlar attı.


Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itiraza ilişkin davanın görülmesine devam edilecek.


Bugün görülecek duruşmada mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.


Kritik duruşma öncesi mevcut yönetime destek veren ultrAslan’ın çağrısı üzerine çok sayıda taraftar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önüne akın etti.


Burada ‘Galatasaray halkındır, lisenin değil’ şeklinde pankartlar açan taraftarlar uzun süre mevcut yönetim lehine sloganlar attı.


Önümüzdeki dakikalarda başlayacak duruşma öncesi taraftarlar adliye önünde bekleyişini sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi
    1. Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz..
    2. (Özel) Bursa’da sağanak yağış altında..
    3. "Tokyo'ya 40 atletle katılacağımızı..
    4. Dalga sesleri eşliğinde yaz konserleri
    5. Başpehlivan Gürbüz, altın kemeri ile..
    6. Kütahya’da geçen yıl 3 tiyatro..
    7. "Yeni jenerasyonda Türkiye aynı..
    8. Beklenmedik başarı, tatil planını bozdu
    9. (Özel) Çocuklarda kabızlık ve idrar..
    10. Hayvanseverler barınakta bir araya..
    11. Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak..
    12. Ufuk Akyol'un hedefi ilk 11'e girmek
    13. Jandarmadan kumar operasyonu
    14. Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali..
    15. Çorum Kargı 2. Etap 717 konutları ne..
    16. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    17. Didim’de balık çiftliği tartışmaları..
    18. Bursa merkezli 3 ilde narkotik..
    19. En güzel projesini Bodrum’a kondurdu
    20. Japonya’nın ticaret sınırlaması Güney..
    21. Muğla’daki ikinci yangın evlere..
    22. Yaz Kur’an kurslarında sağlıklı..
    23. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    24. AFAD’dan Denizli’de fırtına uyarısı
    25. Sütte yeni nesil ambalaj
    26. Manavgat Belediyesi’nden evlilik okulu
    27. Tuzla’da etekli, pompalı tüfekli..
    28. Sivas’ta, ‘Türkmenistan Kültür Günleri..
    29. Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"
    30. Raylı sistemlerde "yerlilik" hamlesi!..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!