Galatasaray Sivasspor maçı canlı takip
Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray Sivasspor maçı canlı takibi...18 Ekim 2019 Cuma 20:30
Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray Sivasspor maçı canlı takibi...
Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Ligin 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray Sivasspor maçının tüm detayları...
CANLI MAÇ SONUCU: 2-0
Dk.21 ve Dk.42 (pen) Andone
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Younès Belhanda, Ryan Babel, Ömer Bayram, S. Nzonzi, Emre Mor, Florin Andone
Sivasspor: M. Samassa, Uğur Çiftçi, A. Appindangoye, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, I. Cofie, Fernando, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, M. Yatabaré
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