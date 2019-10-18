Galatasaray Sivasspor maçı canlı takip Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray Sivasspor maçı canlı takibi...

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray Sivasspor maçı canlı takibi... Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Ligin 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray Sivasspor maçının tüm detayları... CANLI MAÇ SONUCU: 2-0 Dk.21 ve Dk.42 (pen) Andone Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Younès Belhanda, Ryan Babel, Ömer Bayram, S. Nzonzi, Emre Mor, Florin Andone Sivasspor: M. Samassa, Uğur Çiftçi, A. Appindangoye, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, I. Cofie, Fernando, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, M. Yatabaré

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