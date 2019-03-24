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Galatasaray seçime gidiyor! Fatih Terim istifa edecek mi?

Süper Lig'de liderlik yarışını sürdüren Galatasaray, olağanüstü seçime gidiyor. Yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

24 Mart 2019 Pazar 11:51
Galatasaray seçime gidiyor! Fatih Terim istifa edecek mi?

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti. Terim'in istifa teklifini söyleyen Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz" demişti.

İdari yönden ibra edilmemesi üzerine başkanMustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekiyor.

Adnan Polat'tan sonra 2'nci isim

Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz başkanlığa aday olamayacak.

Mustafa Cengizaleyhinde çıkan ibra kararıyla birlikte, Adnan Polat'tan sonra ibra edilmeyen ikinci Galatasaray başkanı oldu.

Genel Kurul öncesi TRT SPOR canlı yayınına katılanMustafa Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmiş veMustafa Cengiz, “Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul’da oy almak için yapıyoruz diye değerlendirirler dedik, yapmadık. Genel Kurul’dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekirken Fatih Terim'in takınacağı tavır merak ediliyor.


Dursun Özbek döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti.

Fatih Terim'in nezaketen kendisine istifa teklifinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:51
  1. Galatasaray
  2. Olağanüstü seçim
  3. Mustafa Cengiz
  4. Fatih Terim
  5. Süper Lig

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