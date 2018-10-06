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Galatasaray UEFA Şampiyonlar liginden çıkacak mı? D Gurubu GS punı

UEFA Şampiyonlar Liginde maçların heyecanı devam ederken,takımların gruptan çıkma oranları belirlendi.D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın Porto’ya yenilmesinden sonrası gruptan çıkma şansını değiştirdi. İşte 3 puanı bulunan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:28
Galatasaray UEFA Şampiyonlar liginden çıkacak mı? D Gurubu GS punı

UEFA Şampiyonlar Liginde maçların heyecanı devam ederken,  takımların gruptan çıkma oranları belirlendi.  D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın Porto’ya yenilmesinden sonrası gruptan çıkma şansını değiştirdi. İşte 3 puanı bulunan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti. Galatasaray'ın ligden çıkma oranı 5.00. Galatasaray 'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:28
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi
  2. galatasaray ligden çıkma oranı

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