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Galatasaray, Rodrigues'in transferi için El İttihad ile anlaştı

- Sarı-kırmızılı kulüp, bu transfer için Suudi Arabistan temsilcisi El İttihad'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli alacak

06 Ocak 2019 Pazar 21:34
Galatasaray, Rodrigues'in transferi için El İttihad ile anlaştı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Hollandalı futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in Suudi Arabistan ekibi El İttihad'a transferi için anlaşmanın tamamlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, El İttihad'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli alacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre El İttihad, şirketimize 10 milyon 250 dolar transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak El İttihad, 10 milyon dolar üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10 milyon doların üzerindeki rakamın yüzde 20'sini şirketimize ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 21:34
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Gary Rodrigues
  4. SÜPERLİG

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