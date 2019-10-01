Galatasaray PSG maçı canlı takip
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray evinde PSG’yi konuk ediyor. İşte, Galatasaray PSG maçı canlı takibi…01 Ekim 2019 Salı 22:01
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray evinde PSG’yi konuk ediyor. İşte, Galatasaray PSG maçı canlı takibi…
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı başladı. İlk maçında Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray bu kez evinde PSG’yi konuk ediyor. İşte, Galatasaray PSG maçının detayları…
CANLI SKOR: 0-0
Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, J. Seri, Ryan Donk, S. Nzonzi, Radamel Falcao, Younès Belhanda, Ryan Babel
PSG: K. Navas, Thiago Silva, P. Kimpembe, T. Meunier, Juan Bernat, Marquinhos, M. Verratti, I. Gueye, Á. Di María, M. Icardi, Pablo Sarabia
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