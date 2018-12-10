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Galatasaray-Porto maçına doğru

- Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao:"Portekiz'deki maçta zorlanmıştık. Burada da zor bir maç olacak"- Portolu futbolcu Alex Telles: "Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. Onları tekrar görmek güzel olacak"

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:14
Galatasaray-Porto maçına doğru


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, turnuvada yeni başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Conceiçao, Portekiz'de oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray'a karşı zor bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Kuralar çekildiğinde, eşit güçte takımlardan oluşan bir grup görüldüğünü dile getiren Conceiçao, "Biz maçlarımızda daha başarılı olduk ve iyi bir pozisyona geldik. Her takımın kendine ait hikayesi var. Portekiz'deki maçta zorlanmıştık. Burada da zor bir maç olacak. Ateşli bir atmosferde maç yapacağız. Bunun zorluklarının farkındayız. Emek olmadan yemek olmaz. Mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için yarınki mücadelede puana ihtiyacı olmasının, maçı kendileri için zor hale getirdiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa'da devam edebilmesi için Galatasaray'ın puan alması gerekiyor. Bu da maçı bizim için zor hale getiriyor. Hazırlıklıyız. Bu durumun etkisini maç anında göreceğiz. Galatasaray kolektif oynayan, yetenekli futbolcuların olduğu bir takım. Bunun farkında olarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Gruptaki durumlarının önemli bir başarı olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Kulüp tarihinde önemli bir başarı elde ettik. Eksiklerimiz olmasına rağmen yarınki maçı alabilcek kadroya sahibiz. Oynayamayan oyuncular Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayabilir. Portekiz tarihi için grubu 16 puanla kapatmak önemli bir durum fakat Şampiyonlar Ligi'ni nerede bitireceğimizi maç maç düşünüyoruz. Bu kulübün tarihine yakışır bir sonuç elde edeceğiz. Bu köklü kulübün tarihine yeni başarılar yazmak için ben ve takımdaki herkes elinden geleni yapacak." diye konuştu.


- Telles: "Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"


Porto'da görev yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, yarınki karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İstanbul'a birçok eksikle geldiklerini ancak grupta iyi bir pozisyonda olduklarını anlatan Telles, şöyle konuştu:

"Gruptaki durumdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanması ile gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir ambiyansta oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak, istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak. Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum."


- Porto, hazırlıklarını tamamladı


Portekiz ekibi karşılaşma öncesi son idmanını maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.

Portolu futbolcular, basına açık bölümde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:14
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  3. Sergio Conceiçao
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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