0553 313 94 23

Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak

- Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Benfica'ya konuk olacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:46
Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.

Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.


- Galatasaray'da 5 eksik


Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.


- Avrupa'da galibiyeti unuttu


Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:46
  1. Benfica
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. son 32 turu
  5. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse yeni adres DSP"
    1. Batuhan Yaşar: "Kılıçdaroğlu gitmezse..
    2. Brent petrolün varili 66,35 dolar
    3. Bolton’dan Maduro’ya Bob Dylan..
    4. Bingöl'de terör operasyonu
    5. 7 komiser yardımcısı tutuklandı
    6. Dolar/TL, 5,2930 seviyesinde işlem..
    7. (Özel) Silahla yaralanan kişiyi yerde..
    8. Bakan Kurum sözünü yerine getirdi
    9. Esendere Ortaokulu il birincisi oldu
    10. Uganda’ya kardeş eli uzanıyor
    11. Okullar Arası Badminton İl Birinciliği..
    12. Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak
    13. CHP Şişli meclis üyeleri 2019
    14. Finike’de Cumhur İttifakı Meclis..
    15. İstanbul ve Tunceli’de yasadışı MKP..
    16. Van'da uyuşturucu operasyonu
    17. Boksta iki madalya
    18. KDV iadelerinde "hızlı" dönem
    19. Uğur Soğutma, 2019 yılı servisler..
    20. "Lukoil, Kazakistan'a 9 milyar dolar..
    21. (Özel) Hastane çatısına çıkan simitçi..
    22. Safra yolu taşlarına ERCP yöntemiyle..
    23. Komşudan Suriye sınırına askeri..
    24. (Özel) Donan göl üzerinde namaz
    25. “Türkiye operasyona sıcak bakmıyor”
    26. Çanakkale’ye değer katacak projelerin..
    27. Başkan Alıcık, Nazilli bayanlarıyla..
    28. Japonya savaş uçağı eğitimde düştü
    29. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    30. Samandağ'da 4 büyüklüğündeki deprem
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı