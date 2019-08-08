Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, Akhisarspor maçında meydana gelen saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.08 Ağustos 2019 Perşembe 17:52
Galatasaray, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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