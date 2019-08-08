Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, Akhisarspor maçında meydana gelen saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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