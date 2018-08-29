Okaka kimdir? Galatasaray Okaka'ya Sarı Kırmızı forması giydirdi mi?

Galatasaray 31 Ağustos’da bitecek olan transfer dönemine sayılı günler kala forvet açığını doldurmak için Okaka ile son dakika görüşmesi gerçekleştiriyor. Galatasaray’ın görüştüğü isim ise Watford oyuncusu Okaka. Peki Okaka kimdir? Okaka kaç yaşında ve nerelidir?

Briam Diouf kimdir? Diouf nereli ve kaç yaşında? Mame Diouf Galatasaray’a mı geliyor?

Stefano Okaka, ilk olarak 16 yaşında Serie A devi Roma'nın formasını giydi. Büyük beklentilerin olduğu Nijerya asıllı İtalyan futbolcu, yıllar boyunca gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak bir görüntü sergiledi. Serie A ve Serie B'de Roma, Sampdoria, Modena, Parma, Brescia, Spezia, Bari gibi kulüplerin formasını giyen 28 yaşındaki futbocu çıktığı 192 maçta maçta 32 gol kaydedebildi. 2015 yazında Sampdoria'dan Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'e transfer olan Okaka, çıktığı 49 maçta 17 gol kaydederek, Premier Lig ekiplerinden Watford'un dikkatini çekti. 1 sezon sonra 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ada'nın yolunu tutan Okaka, ilk sezonunda 20 maçta 4 gol atarken, bu sezon yalnızca 9 maçta süre alıp, 1 gollük katkı yaptı.