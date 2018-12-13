Canlı yayında açıkladı! 'Galatasaray Muslera'yı satacak'

Sarı kırmızılıların sezon sonunda kalecisi Fernando Muslera ile yolları ayıracağı iddia edildi.

Canlı yayında açıladı

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Muslera'nın yerine gelecek ismi canlı yayında açıkladı.

Galatasaray, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve takım arayan Onur Kıvrak'ı renklerine bağlayacak.

Muslera satılacak

Zeki Uzundurukan'a göre sarı kırmızılılar Muslera'yı satacak.

Onun yerine ise tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak'a imza attırılacak. Yani yeni sezonda Galatasaray kalesini Onur Kıvrak koruyacak.