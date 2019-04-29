Konyaspor-Galatasaray maçında yayıncı kuruluşa müdahale

Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluş beinsports'un alan ihlali yaptığı tespit edildi. Maçın 4. hakemi Hakan Ceylan, yer kamerasının yerini değiştirtti.

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi saha kenarında da hareketli dakikalar yaşandı. Mücadelenin başlamasına çok kısa bir süre kala karşılaşmanın hakem kadrosu, yayıncı kuruluş beinsports'un alanlarını yeniden düzenledi.

Konyalı ve Galatasaraylı futbolcular ısınmalarını sürdürürken hakem Mete Kalkavan ve ekibi, saha kenarındaki kameraların konumlandırılmasıyla ilgili sorun tespit etti.

Sahaya yakın kalınca...

Saha çizgisinin hizasında yer alan kameranın, oyun alanına çok yakın konumlandırılmasının sorun oluşturabileceğini tespit eden hakem grubu, yayıncı kuruluşu ikaz etti.

Mücadelenin 4. hakemi Hakan Ceylan, yayıncı kuruluş beinsports ekibini yönlendirerek, kameranın taç çizgisinden birkaç metre daha uzağa taşınmasını sağladı.

Bu tedbir sonrası, kamera platformunun neden olabileceği olası bir sakatlığın da önüne geçilmiş oldu.