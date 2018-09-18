Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı akşam saatlerine kadar belirsizliğini koruyordu. Ancak beIN Sports, saat 17.10'da maçın canlı yayınıyla ilgili bir açıklama yaptı.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Daha önce yayınlanan beIN Sports yayın akışında maç yer almıyordu.

Ancak beIN Sports, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını canlı ve şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Maç beIN Sports Haber ve HD1'den canlı yayınlanacak.