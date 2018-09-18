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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz mi?

18 Eylül 2018 Salı 12:00
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Lokomotiv Moskova karşısında mücadele edecek olan Galatasaray, gruplardaki ilk karşılaşmasını gerçekleştirecek. Karşılaşmayı merakla bekleyen Türk futbolseverler, bu akşam oynanacak maçın yayıncı kuruluşunu öğrenmek için sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmanın merakla araştırılan kanal bilgisi hakkında bazı detaylar. Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı için heyecan dorukta. Bugün oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Lokomotiv Stadyumu'nda saat 22:00'da başlayacak. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera; Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo; Ndiaye, Fernando; Rodrigues, Emre Akbaba, Onyekuru; Eren Derdiyok

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Ignatyev, Kverkvelia, Ćorluka, Lysov; Krychowiak, Denisov, Aleksei Miranchuk, Anton Miranchuk, Fernandes; Farfán

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:00
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