Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, bugün ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri hangi isimlerden oluşacak? İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı için heyecan dorukta. 18 Eylül Salı günü oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Lokomotiv Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera; Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo; Ndiaye, Fernando; Rodrigues, Emre Akbaba, Onyekuru; Eren Derdiyok

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Ignatyev, Kverkvelia, Ćorluka, Lysov; Krychowiak, Denisov, Aleksei Miranchuk, Anton Miranchuk, Fernandes; Farfán