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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, bugün ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri hangi isimlerden oluşacak? İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

18 Eylül 2018 Salı 10:17
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, bugün ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Peki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri hangi isimlerden oluşacak? İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçı için heyecan dorukta. 18 Eylül Salı günü oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Lokomotiv Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu beIN Sports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera; Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo; Ndiaye, Fernando; Rodrigues, Emre Akbaba, Onyekuru; Eren Derdiyok

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Ignatyev, Kverkvelia, Ćorluka, Lysov; Krychowiak, Denisov, Aleksei Miranchuk, Anton Miranchuk, Fernandes; Farfán

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:17
  1. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri
  2. Muslera; Mariano
  3. Serdar Aziz
  4. Maicon
  5. Nagatomo; Ndiaye
  6. Fernando; Rodrigues
  7. Emre Akbaba
  8. Onyekuru; Eren Derdiyok
  9. Guilherme; Ignatyev
  10. Kverkvelia
  11. Ćorluka
  12. Lysov; Krychowiak
  13. Denisov
  14. Aleksei Miranchuk
  15. Anton Miranchuk
  16. Fernandes; Farfán

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