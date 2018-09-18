Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ilk 11'leri belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam temsilcimiz Galatasaray Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre, Rodrigues, Eren

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan.