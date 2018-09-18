Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ilk 11'leri belirlendi
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oldukça heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleyi sporseverlerin ekranlarına taşıyacak.18 Eylül 2018 Salı 21:26
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam temsilcimiz Galatasaray Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre, Rodrigues, Eren
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan.
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