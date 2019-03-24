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Galatasaray Kulübünün mali kongresi

Kongrede Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmezken, kulüp tüzüğüne göre yönetim kurulunun 30 gün içinde seçim kararı alması gerekiyor- Tüzüğe göre Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ibra edilmedikleri için bir dönem aday olamayacak - Sarı-kırmızılı kulüpte 2011 yılında idari yönden ibra edilmeyen Adnan Polat ve yönetimi, yargı kararıyla aklanmıştı- Yargıtay'ın Polat ile ilgili kararında "Mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır" ifadeleri yer almıştı

24 Mart 2019 Pazar 01:06
Galatasaray Kulübünün mali kongresi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi idari yönden ibra edilmezken, kulüp tüzüğüne göre yönetim kurulunun 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulunda, Cengiz ve yönetiminin 29 Mayıs ve 31 Aralık tarihleri arasındaki ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari bakımdan ibra kararı çıkmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğüne göre, Mustafa Cengiz ve yönetimi en geç 30 gün içerisinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı almak zorunda.

Kulüp tüzüğüne göre ayrıca Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmedikleri için bir dönem aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesinde "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler." ifadeleri yer alıyor.


- Adnan Polat yargı kararıyla aklanmıştı


Galatasaray Kulübünün 2011 yılında yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen dönemin başkanı Adnan Polat ve yönetimi, yargı kararıyla aklanmıştı.

Kongrede mali yönden ibra edilen Adnan Polat ve yönetimindeki isimler, idari yönden ibra olmamanın iptali için dava açmıştı. Polat ve yöneticiler, yerel mahkemenin red kararını temyize götürmüştü.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak Polat ve yönetim kurulu üyelerini aklamıştı. Yargıtay kararını, "Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır." şeklinde açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:06
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