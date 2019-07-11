Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimin görevine devam edeceği kaydedildi.
Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti.11 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimin görevine devam edeceği kaydedildi.
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