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Galatasaray Kulübü yöneticilerinden taraftara teşekkür

- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz: "Bir bedel ödeyerek antrenman izleyen dünyada başka bir seyirci yok. Bizler hem yönetim hem takım olarak bu taraftara layık olmaya çalışıyoruz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:21
Galatasaray Kulübü yöneticilerinden taraftara teşekkür


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacağı karşılaşma için Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanı tribünden takip eden taraftarlara teşekkür etti.

Cengiz ile yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarında taraftar desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Stattaki antrenmanı yöneticilerle takip eden Cengiz, ücret ödeyerek katkı sağlayan bir taraftar grubuna sahip olduklarını belirterek, "Şu anda bir dünya rekoru. Bir bedel ödeyerek antrenman izleyen dünyada başka bir seyirci yok. Bizler hem yönetim hem takım olarak bu taraftara layık olmaya çalışıyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Yöneticilerden Yusuf Günay, dünyada bir ilki yaşadıklarını vurgulayarak, "40 bini aşkın sayıda taraftarımız buraya geldi. Muhteşem bir atmosfer. İnanılmaz mutluyuz. Yüzümüzün akıyla döneceğimize inanıyorum. Ülkede futbolun dürüst ve adil şekilde oynanmasını istiyoruz. Başka bir hedefimiz, amacımız yok. Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı yöneticilerden Kaan Kançal da şu görüşleri aktardı:

"Bu atmosferde duygulanmamak elde değil. Yaklaşık 40 bin taraftar burada. Bu bir maç değil sadece bir idman. Bu inanılmaz tabloyu görünce duygulanıyoruz. Eminim ki bu durumun takımımıza da olumlu yansıması olacak. Sezon sonunda şampiyonluk yaşayacağımızı umuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İnanılmaz."

Çok duygulandığını vurgulayan Mahmut Recevik de "Tüylerim diken diken oluyor. Tarihi bir rekora imza atıyoruz. Bu soğuk havada buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray çok yaşasın. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:21
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz
  5. SÜPERLİG

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