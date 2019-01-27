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Galatasaray, kritik virajları Sinan'la döndü

- Sarı-kırmızılı ekipte, Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçta 3 gol atan Sinan Gümüş, alınan 6 puanda önemli rol oynadı- Sezonun ilk yarısında 11 maçta 1 gol atabilen Sinan, ikinci yarıda 2 müsabakada 3 gol kaydetti- Geçen sezon 19 müsabakada 3 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon şimdiden 4 gole ulaştı- Galatasaray, Sinan Gümüş'ün gol attığı 14 lig maçında 12 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi

27 Ocak 2019 Pazar 11:13
Galatasaray, kritik virajları Sinan'la döndü


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da Sinan Gümüş performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya iyi başladı.

Ligin 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, hava ve zemin şartlarının olumsuzluğuna rağmen 19. haftadaki zorlu Göztepe deplasmanında da 1-0 galip geldi.

Bitimine 1 haftadan az süre kalan ara transfer döneminde beklenen santrfor transferinin yapılamamasına rağmen ilk yarıda ligde 7 gol atan Eren Derdiyok'un da kadro dışı bırakılmasıyla ileri uçta alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılarda sahneye Sinan Gümüş çıktı.

MKE Ankaragücü maçında 2, Göztepe müsabakasında ise tek gole imza atan 25 yaşındaki oyuncu, alınan 6 puanda önemli rol oynadı.


- Devre arasından iyi döndü


Sinan Gümüş, Spor Toto Süper Lig'e verilen aradan formda bir şekilde geldi.

Sezonun ilk yarısında 11 lig karşılaşmasında forma giyen Sinan, bir kez fileleri havalandırmıştı. İkinci yarıdaki 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolcu, attığı 3 golle yıldızlaştı.


- Geçen sezonu geride bıraktı


Sinan, Süper Lig'de geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Ligde 2017-2018 sezonunda 19 maçta süre alan Sinan Gümüş, 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon 19. haftada 4 gole ulaşan genç oyuncu, şimdiden geçen sezonki performansının üzerine çıktı.


- Sinan gol atıyor, Galatasaray kaybetmiyor


Galatasaray, Sinan Gümüş'ün Süper Lig'de gol attığı 14 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe 2014'te transfer olan Sinan, 69 Süper Lig maçında 19 gol attı.

Sinan'ın fileleri havalandırdığı 14 müsabakada Galatasaray, 12 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:13
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