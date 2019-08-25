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Galatasaray Konyaspor maçı son dakika canlı takip et

Süper Ligin ikinci haftasında Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u misafir etti. Saat 21:55'de başlayan maç beIN Sports canlı izlendi. Galatasaray Konyaspor maçı sonucu canlı takip et.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:00
Galatasaray Konyaspor maçı son dakika canlı takip et

Süper Ligin ikinci haftasında Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u misafir etti. Saat 21:55'de başlayan maç beIN Sports canlı izlendi. Galatasaray Konyaspor maçı sonucu canlı takip et.

Galatasaray Konyaspor 0-0 maçta ilk yarı oynanıyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Belhanda ve cezalı Marcao dışında eksik bulunmuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne.

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic. 

Fenerbahçe yeni sezona hızlı başladı

Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Beşiktaş evinde konuk ettiği Göztepe karşısında 3 golle 3 puanın sahibi olurken bugün oynanan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takım maçın 77. dakikasında Vedat Muriç'in ve 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle kazanan taraf oldu. Futbolseverler Trabzonspor-Malatyaspor maç sonuçlarını merak ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maç sonuçları 25 Ağustos

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:00
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Galatasaray Konyaspor maçı son dakika canlı takip et

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