Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Konyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusuyla tamamlandı. Younes Belhanda, belindeki ağrılar nedeniyle günü tedaviyle geçirirken, Emre Taşdemir takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.