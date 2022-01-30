Galatasaray kalesi Inaki Pena’ya emanet! Inaki Pena kimdir? Inaki Pena nereli kaç yaşında?

Roman Bürki transferi iptal olurken, beklenen haber Barcelona'dan geldi. Inaki Pena'nın hayatı Galatasaray transfer haberi ile gündeme geldi. Galatasaray'da İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Richard Segarra uzun yıllar Barcelona'da çalıştı. Galatasaray'a katılana kadar 2003-2022 yılları arasında Barcelona'nın altyapısında 19 yıl görev yapan Segarra bu süreçte Inaki Pena ile de çalıştı. Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol antrenörleri, Fernando Muslera'nın yokluğunda Inaki Pena'nın takıma katılması durumunda genç file bekçisinden faydalanmak istiyorlar.

Inaki Pena kimdir?

1999 Alicante doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor. 1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da 1 maça çıktı.

Valensiya Topluluğu, Alicante'de doğan Peña, kariyerine Alicante CF'nin gençlik düzeninde 2004 yılında, henüz beş yaşındayken başladı. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda, Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı. 16 Nisan 2018'de Peña, Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti ve ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

30 Ekim 2018'de Peña, Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı, 1-0 deplasmanda kullanılmayan bir yedek oyuncu kazanç. Ayrıca sezon boyunca Cillessen ve marş Marc-André ter Stegen'in sakatlıkları nedeniyle yedek kulübesinde de yer aldı.

Peña, 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona, ​​Peña'nın sözleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı. Peña, İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu.

Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle, İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.