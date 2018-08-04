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Galatasaray kafilesi Konya'ya hareket etti

Galatasaray futbol takımı, TFF Süper Kupa'da yarın Akhisarspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:18
Galatasaray kafilesi Konya'ya hareket etti

Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın, Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:18
  1. Konya
  2. Galatasaray
  3. Süper Kupa
  4. galatasaray akhisar

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