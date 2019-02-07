Galatasaray kafilesi Adana'da - Sarı-kırmızılı oyuncuların da yer aldığı kafile, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılacak



ADANA (AA) - Futbolcuların da yer aldığı Galatasaray kafilesi, teknik direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, Talat Terim'in cenazesi için İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na ulaştı. Futbolcular, teknik heyet ve diğer katılımcıların da bulunduğu kafile, 4 otobüsle havalimanından polis eskortu eşliğinde çıkış yaptı. Kafile, Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Asri Mezarlığı'na gitti.

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