Galatasaray ile konut projesi iş birliği sona erdi

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, son 15 günde yaptığı iki açıklama ile İstanbul’un önemli lokasyonlarından Küçükçekmece ve Bakırköy Florya’daki hasılat paylaşımlı projeleri için fesih kararı verdi.

Önce Küçükçekmece

Emlak Konut GYO, eylül başında Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada portföyünde bulunan İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle ikinci etap arsa satışı karşılığı gelir Paylaşımı işinin tasfiye edildiğini duyurmuştu. Dağ Mühendislik imzasıyla inşa edilmesi planlanan ve İstanbul Banliyö hattına, Halkalı Metrosu ve Marmaray’a yakın konumda yer alan Bizim Mahalle ikinci etabının arsa alanı 118 bin 98 metrekare büyüklüğe sahipti. Ticaret ve konut alanı ile özel anaokulu alanı, ortaokul alanı ve park alanı inşa edilmesi planlanan proje, 1 milyon metrekarelik alana kurulu Bizim Mahalle’nin bir parçasıydı. Dağ Mühendislik Müteahhitlik Tic. ve San. A.Ş., arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak 2 milyar lira, Emlak Konut GYO payı olarak ise 551 milyon lira taahhüt etmişti.

Dün de Galatasaray arazileri için adım atıldı

Dün kamuoyunu meşgul eden ikinci açıklamada “Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı. Galatasaray 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin liranın yüzde 28,57’si (237 milyon 845 bin lira), Riva projesinden ise 952 milyon liranın yüzde 80’ini (761 milyon 600 bin lira) kazanacaktı.

Süreçle ilgili yeni bir açıklama daha yapılması bekleniyor.