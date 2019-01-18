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Galatasaray, ikinci yarıyı evinde açıyor

- Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

18 Ocak 2019 Cuma 09:31
Galatasaray, ikinci yarıyı evinde açıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.


- Terim, ligde cezasını tamamlıyor


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim'in yokluğunda yarınki müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek kulübesinde bulunabilecek.


- Belhanda ceza sınırında


Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda , sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3 sarı kartı bulunan Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakasında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızı takımda 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da süre alamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kulüp bulmaları istenen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok da MKE Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacak.


- Sahasında 28 maçtır kaybetmiyor


Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.


- Marcao ve Emre Taşdemir'in ilk heyecanı

Galatasaray'da yeni transferler Marcos de Nascimento Teixeira (Marcao) ve Emre Taşdemir ilk kez bir maçın kadrosunda yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde Portekiz temsilcisi Chaves'ten 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile Bursaspor'un yolları ayırdığı 23 yaşındaki sol bek Emre'yi kadrosuna kattı. Takımla çalışan iki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyebilecek.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:31
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  4. Spor Toto Süper Lig
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