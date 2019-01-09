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Galatasaray'dan transfer harekatı! KAP'a bildirildi

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ile Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
Galatasaray'dan transfer harekatı! KAP'a bildirildi

Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile de görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
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