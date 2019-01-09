Galatasaray'dan transfer harekatı! KAP'a bildirildi

Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile de görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.