Galatasaray'dan transfer harekatı! KAP'a bildirildi
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ile Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi.09 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
Galatasaray, Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) için kulübü Chaves ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile de görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
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