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Galatasaray'dan 3 imza birden

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 ismi kadrosuna kattı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:16
Galatasaray'dan 3 imza birden

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ertuğurul Erdoğan ile anlaşılmasının ardından, 3 yerli oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Can Korkmaz, Antalyaspor forması giyen Hasan Emir Gökalp ve İstanbu Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele eden Ayberk Olmaz'la anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Öte yandan, 26 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz'la 1+1, 23 yaşındaki oyun kurucu Hasan Emir Gökalp ile 2+1 ve 22 yaşındaki pivot Ayberk Olmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.  

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:16
  1. Sakarya
  2. Antalya
  3. Ertuğrul Erdoğan
  4. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı
  5. Galatasaray
  6. Hasan Emir Gökalp
  7. Can Korkmaz

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