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Galatasaray HDI Sigorta, tur için sahaya çıkıyor

Sarı-kırmızılı voleybol takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibini konuk edecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
Galatasaray HDI Sigorta, tur için sahaya çıkıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 8'li final turuna yükselmeye çalışacak.

Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
  1. CEV Kupası
  2. CSM Targoviste
  3. Galatasaray HDI Sigorta
  4. Voleybol

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