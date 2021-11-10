Galatasaray hangi maça seyirci götüremeyecek? Galatasaray taraftarı hangi maça gidemeyecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmış ve hakem oyunu bir süre durdurmuştu. Yaşanan olayların ardından UEFA, sarı-kırmızılı kulübe 2 deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı 2 deplasman maçına seyirci götüremeyecek. UEFA'nın, Galatasaray'la ilgili bu kararı ilk etapta 18 Ekim'de verdiği ancak sarı-kırmızılıların itirazı sonrası kararı yürürlüğe almadı. Sarı-kırmızılılar böylece, Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim'de oynanan maça taraftarlarını götürebilmişti.

Galatasaray hangi maça taraftar götüremeyecek?

UEFA'nın verdiği cezanın ardından Galatasaray, grupta Lazio'ya karşı oynayacağı son deplasman maçında taraftarından yoksun olacak. Sarı-kırmızılı takım eğer üst tura çıkarsa, oynayacağı ilk deplasman maçına da taraftarını götüremeyecek.

Lazio Galatasaray maçı ne zaman?

Lazio Galatasaray maçı 9 Aralık 2021 tarihinde oynanacak.