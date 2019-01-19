Cimbom gol oldu yağdı! Galatasaray 6, Ankaragücü 0 Galatasaray Telekom'da Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray, Telekom Stadı'ndaAnkaragücü'nü konuk etti. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray,- Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.

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