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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye derbi cezası | PFDK’ya kimler sevk edildi? PFDK ceza listesi

Süper Lig’in 11. Haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı. 2 Kasım Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2-2 bitmiş maç sonrası olaylar çıkmıştı. Derbi maçındaki olaylarda PFDK'ya sevk edilenler isimler belli oldu. Fatih Terim, Hasan Şaş’ın da aralarında bulunduğu 11 isim (12 Galatasaray, 4 Fenerbahçe) PFDK’ya sevk edildi. Peki PFDK’ya kimler sevk edildi?

06 Kasım 2018 Salı 16:20
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye derbi cezası | PFDK’ya kimler sevk edildi? PFDK ceza listesi

Süper Lig’in 11. Haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı. 2 Kasım Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2-2 bitmiş maç sonrası olaylar çıkmıştı. Derbi maçındaki olaylarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilenler isimler belli oldu. Fatih Terim, Hasan Şaş’ın da  aralarında bulunduğu 11 isim PGDK’ya sevk edildi. Peki PFDK’ya kimler sevk edildi?

Galatasaray'dan Fatih Terim, Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, yönetici Abdürrahim Albayrak, kulüp görevlileri Uğur Yıldız, Fahri Yılmaz, Eray Sözen, Hande Sümertaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe'den Soldado, Jailson, kulüp görevlisi Bülent Ataş, Ali Bozan sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Belhanda ve Soldado arasında yaşanan gerginlikle başlayan kavgaya, yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra teknik ekiplerden bazı isimler de dahil oldu. Maçtan sonra Galatasaray'dan Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart; Fenerbahçe'den Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe müsabakanın görüntülerini inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, raporlarda eksik gördüğü ve soru işareti olan olaylarla ilgili başta hakem Fırat Aydınus olmak üzere gözlemciden de ek rapor istemişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:20
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  11. Uğur Yıldız
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