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Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri | Galatasaray Fenerbahçe maçında son durum

Süper Lig’in 11. Haftasında derbi heyecanı var. İstanbul takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, 19 puanla 3. Sırada yer alırken, bu sezon yüzü gülmeyen Fenerbahçe ise 9 puanla listenin sonlarında 15. Sırada yer almakta. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın muhtemel 11’leri kimler olacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçında son durum…

01 Kasım 2018 Perşembe 11:11
Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri | Galatasaray Fenerbahçe maçında son durum

Süper Lig’in 11. Haftasında derbi heyecanı var. İstanbul takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, 19 puanla 3. Sırada yer alırken, bu sezon yüzü gülmeyen Fenerbahçe ise 9 puanla listenin sonlarında 15. Sırada yer almakta. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın muhtemel 11’leri kimler olacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçında son durum…

Futbol severler Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasında dev bir derbiyi izleyecek. Süper Lig 10. Hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray ile sezon başladı başlayalı yüzü bir türlü gülmeyen ve teknik direktörü arayışına giren Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Cuma günü saat 21:00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.  Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı İslam  Slimani, maçta oynayamayacakb Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk, Benzia, Soldado.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:11
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Harun Tekin
  4. Isla
  5. Neustaedter
  6. Skrtel
  7. Hasan Ali Kaldırım
  8. Jailson
  9. Eljif Elmas
  10. Ayew
  11. Alper Potuk
  12. Benzia
  13. Soldado
  14. Galatasaray-Fenerbahçe maçı’nın muhtemel 11’ler
  15. Galatasaray Fenerbahçe maçında son durum
  16. Mehmet Topal
  17. Mehmet Ekici
  18. Tolga Ciğerci
  19. Oğuz Kağan Güçtekin

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