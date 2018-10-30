Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını kim kazanır? Süper Lig 11. hafta derbisi

Futbol severlerin beklediği derbi nihayet geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig’in 11. Haftasında Türk Telekom Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Bir taraftan teknik direktörü konusunda yüzü gülmeyen ve yenilgi üstüne yenilgi yaşayan Fenerbahçe, diğer taraftan da sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe maçını kim kazanır?

Futbol severler Spor Toto Süper Lig'in 11. Haftasında dev bir derbiyi izleyecek. Süper Lig 10. Hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray ile sezon başladı başlayalı yüzü bir türlü gülmeyen ve teknik direktörü arayışına giren Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, birbirin üstene aldığı malubiyetlerin faturasını Cocu’ya kesti ve Cocu ile yollarını ayırdı. Galatasaray ise Malatyaspor’a yenilmesiyle liderlik koltuğunu Başakşehir’de kaptırdı ve ligde 19 puanla 3. sıraya geriledi. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? (Gs - Fb derbi ne zaman) Detaylar ve maçın yayın bilgileri ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Kasım Cuma günü saat 21:00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Derbi maçına ilişkin tahminlere göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçını Galatasaray'ın alması bekleniyor.

Sakat oyuncuların durumları

Oyuncu Son Durumu

Younes Belhanda Takımla çalışmalara başladı

Martin Linnes Takımla çalışmalara başladı

Yuto Nagatomo Hastaneden taburcu edildi

Serdar Aziz Takımdan ayrı çalışıyor

Eren Derdiyok Takımdan ayrı çalışıyor

Henry Onyekuru Takımdan ayrı çalışıyor

Sofiane Feghouli Takımdan ayrı çalışıyor

Fernando Reges Takımdan ayrı çalışıyor

Emre Akbaba Tedavisi sürüyor

Galatasaray- Fenerbahçe bazı derbileri ve sonuçları

16.08.1980 TSYD Kupası Fenerbahçe - Galatasaray: 5 - 0

15.04.1990 Türkiye 1. Ligi Fenerbahçe - Galatasaray: 5 – 1

11.08.1990 TSYD Kupası Fenerbahçe - Galatasaray: 5 - 2

22.04.1992 Türkiye 1. Ligi Fenerbahçe - Galatasaray: 5 - 2

06.11.2002 Türkiye 1. Ligi Fenerbahçe - Galatasaray: 6 - 0

11.05.2005 Türkiye Kupası Galatasaray-Fenerbahçe: 5-1

22.04.2006 Türkiye 1. Ligi Fenerbahçe - Galatasaray: 4-0