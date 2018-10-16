Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin 11. Haftasında, 2 Kasım 2018 saat 21:00'da oynanacak.

Beşiktaş Trabzon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Derbiler

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor