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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin 11. Haftasında oynanacak

16 Ekim 2018 Salı 10:10
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu.  Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin 11. Haftasında, 2 Kasım 2018 saat 21:00'da oynanacak.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig 2018/2019 sezonu

Derbiler

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:10
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
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