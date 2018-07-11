Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin 11. Haftasında, 4 Kasım 2018 Pazar günü oynanacak.

İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

6. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor