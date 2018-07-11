Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin 11. Haftasında oynanacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:10
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2018/2019 Süper Lig'inmaç programları belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta oynanacak? Merak konusuydu. TFF fikstürüne göre, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ligin 11. Haftasında, 4 Kasım 2018 Pazar günü oynanacak.
İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
4. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
6. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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