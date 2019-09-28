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Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip

Süper Lig’in 6. haftası nefesleri kesen bir maça sahne oluyor. Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena’da karşılaşıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip…

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:00
Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip

Süper Lig’in 6. haftası nefesleri kesen bir maça sahne oluyor. Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena’da karşılaşıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip…

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin canlı takibi…

CANLI MAÇ SKORU:0-0

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Teixeira, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Fenerbahçe: Altay, Isla, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, Zanka, Muriç

 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:00
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