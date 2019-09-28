Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip Süper Lig’in 6. haftası nefesleri kesen bir maça sahne oluyor. Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena’da karşılaşıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip…

Süper Lig’in 6. haftası nefesleri kesen bir maça sahne oluyor. Galatasaray ile Fenerbahçe TT Arena’da karşılaşıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı takip… Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin canlı takibi… CANLI MAÇ SKORU:0-0 Galatasaray: Muslera, Luyindama, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Teixeira, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina Fenerbahçe: Altay, Isla, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Dirar, Luiz Gustavo, Jailson, Zanka, Muriç

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