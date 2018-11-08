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PFDK'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı cezası Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye ne kadar ceza aldı?

Süper Lig 11. Hafta maçlarında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşması 2-2 bitmişti. Karşılaşma sonrası çıkan olaylar nedeniyle Fatih Terim başta olmak üzere bir çok isim PFDK sevk edilmişti. PFDK derbi maçında olay çıkaranlara cezayı bastı. Peki PFDK kararlarına göre Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk, Soldado, Jailson, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ne kadar ceza aldı?

08 Kasım 2018 Perşembe 18:46
PFDK'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı cezası Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye ne kadar ceza aldı?

Süper Lig 11. Hafta maçlarında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşması 2-2 bitmişti. Karşılaşma sonrası çıkan olaylar nedeniyle Fatih Terim başta olmak üzere bir çok isim PFDK sevk edilmişti. PFDK derbi maçında olay çıkaranlara cezayı bastı. Peki PFDK kararlarına göre Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk, Soldado, Jailson, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ne kadar ceza aldı?

Süper Lig'de 11. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'dan Fatih Terim, Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, Fenerbahçe'den de Soldado ve Jailson PFDK'ya sevk edilmişti. Olaylı derbi sonrası;

Fatih Terim 7,

Hasan Şaş 8,

Ndiaye 5,

Rodrigues 3,

Donk 6,

Soldado 6,

Jailson 8 maç ceza aldı. 

Mustafa Cengiz - İhtar ve Abdurrahim Albayrak - İhtar

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:46
  1. Fatih Terim
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