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Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, Alman takımı Schalke’yi konuk edecek.Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, Schalke'yi İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman saat kaçta?

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:48
Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, Alman takımı Schalke’yi konuk edecek.  Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, Schalke'yi İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman saat kaçta?

24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Schalke maçı saat 22.00'da başlayacak. Galatasaray - Schalke maçı Türkiye'de şifreli olarak beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında FC Schalke 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Serdar Aziz'in yapılan tetkiklerinde kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edildi. Henry Onyekuru, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerine devam edildi. Galatasaray, Schalke karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:48
  1. İstanbul
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