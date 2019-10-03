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Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal konkordato ilan etti

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit’in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:18
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal konkordato ilan etti

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın şirketi konkordato ilan etti.

Konkordato rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik kriz sonrası konkordato ilan edenler arasına Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi de eklendi. Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal’ın şirketi Unit’in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etti.

Yüzde 60 payı var

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Unit – Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik’in Gebze’de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Unit – Ansaldo ortaklığında Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal’ın şirketi Unit’in payı ise yüzde 60.

Habere göre bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtildi.

Yeni Elektrik, 2007 yılında kurulmuş ve 2008 yılında üretim lisansını alarak Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim tesisi kurma hakkı kazanmıştı.

Unit - Ansaldo ortaklığı olan şirketin 865 MWe kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santralinin inşaatı 2013 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın şirketi UNIT Invesment NV'nin Akbank'a olan borcu nedeniyle sahibi olduğu Les Ottomans Otel olarak faaliyet gösteren 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık olmuş ve otel satışa çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:18
  1. Kocaeli
  2. Galatasaray
  3. Ünal Aysal
  4. Yeni Elektrik

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