Galatasaray- Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanal? Maçın hakemi kim?

Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 28 Eylül Cuma saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray- Erzurumspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılar; 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.