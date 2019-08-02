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Galatasaray Emre Mor transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi. KAP bildiriminde Emre Mor'un kiralık bedeli, satın alma opsiyonu ve yıllık ücreti de açıklandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:13
Galatasaray Emre Mor transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada Mor'un maliyeti de açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:13
  1. Emre Mor
  2. Galatasaray
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