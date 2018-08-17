Emre Akbaba kimdir? GS Emre Akbaba'yı renklerine kattı Emre AKbaba hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı renklerine dahil etti. Sarı-Kırmızılı takım, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Peki Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba nereli ve kaç yaşında?

EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

EMRE AKBABA İSTATİSTİKLERİ