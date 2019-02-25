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Galatasaray, CEV Kupası'nda Rusya deplasmanında

- Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, yarı final ilk maçında yarın Kuzbass'a konuk olacak

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:11
Galatasaray, CEV Kupası'nda Rusya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'la deplasmanda karşılaşacak.

Kemerovo kentindeki Kuzbass Arena'da oynanacak maç TSİ 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım, finale yükselecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı, İtalya temsilcisi Trentino ile mücadele edecek.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:11
  1. CEV Kupası
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